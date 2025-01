Un Odisseo di oggi

"Itaca - Il ritorno"

Omero è anche amore se interpretato intorno al rapporto Ulisse e Penelope: coniugi, genitori e amanti perduti... una visione del rapporto famigliare dal mito greco riletto attraverso i traumi di oggi: unione e coesione. Il dolore e l'attesa sono contenuti nella guerra: l'Odissea è anche nei conflitti di oggi in molte parti del mondo la lontananza e l'abbandono sono il vero dramma dell'umano sentire dovuto alla mancanza. Pasolini 70 anni dopo Camerini prova a dare dei volti all'opera immortale di Omero come fece la Rai nel 1968 con la storica serie tv. Ritorno e redenzione di Ulisse che riemerge dalla guerra di una intera vita per ricongiungersi... al destino dell'uomo che viene a patti con il proprio cuore in un nuovo incontro con la moglie e il figlio mai lasciati...