A San Marino aumentano operatori e interesse di investitori esteri

Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario all'Industria

L'economia sammarinese vince la sfida del covid e supera il buon andamento del 2019. A dirlo è il numero degli operatori presenti sul territorio, aumentato rispetto al pre pandemia. Lasciata alle spalle dunque la fase di contrazione e stallo, che ci si aspettava durasse più a lungo. "Il settore economico è vivace e segna numeri positivi - conferma Fabio Righi, segretario all'Industria -. Non possiamo però sederci perché il quadro internazionale è ancora complesso, ma abbiamo le carte in regola per giocare un ruolo da protagonisti se saremo seri, veloci, concreti e decisi". L'obiettivo dunque rimane quello di ritagliare per il Titano uno spazio sempre più importante sul piano internazionale. Lo sguardo si allarga anche oltre confine e si apre alle nuove proposte: da sempre San Marino è un ottimo terreno di sperimentazione e la sua peculiarità ha attirato l'interesse di investitori stranieri in diversi settori. Un esempio, noto da tempo, è quello della cannabis terapeutica.

"I dati che stiamo analizzando - continua Righi - sono assolutamente positivi, come lo è il trend. Le politiche che sono state portate avanti negli anni nei vari settori, nella logica anche di aprire nuove filiere e opportunità per il Paese, stanno portando i loro frutti. Ad esempio anche il settore della space economy, con l'evento San Marino Aerospace, sta portando oggi un interesse non da poco da parte di realtà che a questo settore si stanno affacciando: dal tessile alla componentistica. Inoltre il rilancio del progetto Amazon, l'idea di avere un cloud nazionale e approcciarsi alle nuove tecnologie è altrettanto un volano e un attrattore di nuove realtà".

