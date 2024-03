Accordo Ue: martedì a Borgo focus su libera circolazione di merci, persone e lavoratori

Torna l'appuntamento “San Marino verso l’Europa. I contenuti dall’Accordo”, per rispondere alle domande dei cittadini sul percorso di Associazione con l'Unione Europea. Domani sera alla sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, il secondo incontro della seconda edizione del ciclo, patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, organizzato e promosso dalla Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS) in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino per informare sui contenuti dell’Accordo.

Dopo il successo di pubblico della prima serata a Domagnano avente quale tema il quadro istituzionale dell’Accordo, domani sera alle 20.45 focus su “L'Accordo e le Libertà europee: merci, persone, lavoratori”.

Gli appuntamenti termineranno il 20 marzo presso la sala Little Tony di Serravalle con il tema “L'Accordo e la libera circolazione di servizi e capitali”. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e i promotori dell’evento invitano tutta la cittadinanza a partecipare.