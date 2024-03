Alluminio Sammarinese: concessa la moratoria, obiettivo pagare gli stipendi e andare avanti

Novità sulla crisi dell'Alluminio Sammarinese, ora in liquidazione. I sindacati annunciano che è stata autorizzata dal Tribunale la concessione della moratoria richiesta dal liquidatore, l'avvocato Simone Menghini. Da Csdl, Cdls e Usl apprezzamento per la notizia: "un importante risultato in breve tempo", scrivono.

L'obiettivo è garantire la continuità aziendale e il pagamento degli stipendi, spiegano i rappresentanti dei lavoratori che ricordano l'impegno messo in campo da tutte le parti, incluse le Segreterie di Stato coinvolte. Ora c'è bisogno del "sostegno finanziario" di cui si parla nel decreto per la moratoria. "Ora tocca alle banche", esortano i sindacati, affinché concedano risorse per gli stipendi arretrati e per proseguire nelle attività dell'impresa.