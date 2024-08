Alluminio Sammarinese: firmato l’accordo

Le Segreteria di Stato per il Lavoro e per l’Industria esprimono grande soddisfazione nel comunicare l’esito positivo della crisi aziendale che ha riguardato Alluminio Sammarinese. Oggi, 7 agosto, è stato infatti sottoscritto l’accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda garantendo la salvaguardia di tutti i posti di lavoro.

Tale operazione è stata possibile grazie all’intervento di un importante Gruppo industriale già presente a San Marino. I Segretari di Stato Alessandro Bevitori e Rossano Fabbri, in una nota, ringraziano tutte le parti coinvolte a partire dalle forze sindacali CDLS-CSDL, USL e all’ANIS per il prezioso contributo in questa delicata operazione.