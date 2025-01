Alluminio Sammarinese: ottimismo per un pieno rilancio, attesa la decisione sul concordato

Alluminio Sammarinese

Novità sul caso 'Alluminio Sammarinese': a breve dovrebbe arrivare la decisione del giudice in merito al concordato. Un passaggio non da poco: se l'operazione andrà a buon fine, i creditori, tra cui banche e dipendenti, potrebbero riavere quanto stanno aspettando da tempo.

Negli ambienti sindacali c'è un certo ottimismo: venerdì 24 gennaio l'incontro con la new company 'Alunova Sammarinese' durante il quale è stato confermato, spiegano, l'interesse dell'impresa per il rilancio. In questa fase, sempre secondo fonti sindacali, ci si sta impegnando per recuperare i volumi di produzione pre-crisi. I posti di lavoro sono stati mantenuti. L'attesa è dunque per la decisione del tribunale.

Ad agosto 2024 l'acquisizione dell'intero ramo d'azienda da parte dell'imprenditore Giovanni Gemmani, legato a SGR. La vecchia azienda, oggetto della crisi, è stata poi ammessa al concordato preventivo. All'inizio di questa settimana si sono riuniti i creditori, con primi feedback positivi, ma l'approvazione spetterà al giudice. Se l'operazione andrà in porto, quella che in gergo viene chiamata la 'bad company' eviterà il fallimento. Banche, dipendenti e lo stesso Stato, per citarne alcuni, sono creditori privilegiati e dunque potranno riavere indietro il 100%. I lavoratori, ad esempio, aspettano una parte di stipendi arretrati.

L'operazione sarà finanziata con il denaro che Alunova deve alla vecchia impresa per aver acquisito gli asset aziendali. Non sarà una cosa immediata, ma progressiva. “Se tutto andrà secondo le aspettative – afferma il liquidatore Simone Menghini - si eviterà un fallimento traumatico (della vecchia società, nda) e i creditori saranno soddisfatti in base alle percentuali previste dal concordato. Senza oneri a carico della collettività”.