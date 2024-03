Alluminio sammarinese: venerdì lavoratori sul Pianello per difendere azienda e posto di lavoro

"La diversa percezione dello scorrere del tempo", la definiscono i sindacati: da una parte i quasi 200 lavoratori dell'Alluminio sammarinese, che aspettano il pagamento di oltre due mensilità, dall’altra le banche, che nonostante la rapida messa in moratoria di Tribunale e Liquidatore, stanno ancora tergiversando.

Sta di fatto che questa incertezza sui pagamenti sta spegnendo le speranze, in primis dei lavoratori che nonostante tutto hanno continuato a lavorare con abnegazione anche senza stipendio, e in secondo luogo di risanamento dell’azienda.

Per questo sindacati e lavoratori vogliono spezzare l'inerzia e scenderanno in piazza domani, venerdì 15 marzo, dalle 9.30. Una manifestazione in Piazza della Libertà, per appellarsi al Governo e alle Istituzioni affinché si adoperino per il tempestivo sblocco delle retribuzioni e delle risorse per garantire la continuità aziendale.