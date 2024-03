Antiriciclaggio: un convegno spiega la nuova legge sammarinese

Nel video le interviste a Marco Gatti (segretario alle Finanze), Luca Beccari (segretario agli Affari Esteri) e Nicola Muccioli (direttore AIF San Marino e presidente Moneyval)

A San Marino dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la nuova legge per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che cambia la prospettiva del Titano in chiave europea. Da qui l'idea di un convegno dedicato, ospitato dal Welcome hotel e organizzato dall'Accademia Management e Compliance di San Marino, con il patrocinio delle Segreterie alle Finanze e agli Affari Esteri. "Una normativa più chiara - spiega Marco Gatti, segretario alle Finanze - che permette all'Aif di modulare meglio eventuali sanzioni. Il soggetto designato viene poi messo nelle condizioni di far valere i propri diritti in maniera più significativa rispetto alla precedente normativa".

"La legge si integra perfettamente nel percorso verso l'Unione europea - commenta Luca Beccari, segretario agli Affari Esteri -. Anzi è forse la materia dove lo sforzo sarà minore rispetto ad altre discipline". Si parte dall'esperienza dell'Agenzia di Informazione finanziaria per analizzare i possibili sviluppi nell'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio.

Un vanto per San Marino aver espresso il presidente del Moneyval, organismo del Consiglio d'Europa che vigila sulle misure antiriciclaggio, nella persona di Nicola Muccioli, anche direttore dell'Aif: "Si parla anche di contrasto al finanziamento del terrorismo - specifica lui - perché è una componente finanziaria. Ma gli organismi internazionali si occupano anche di altre attività illecite che possono finanziare altre minacce. Dobbiamo in ogni caso continuare a presidiare e contrastare assieme alle forze di polizia e al settore privato".

