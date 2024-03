Attività economiche a San Marino: cosa cambia con il nuovo decreto

Sentiamo Fabio Righi

Una norma aggiornata in ogni aspetto e semplificata nella formula e nei termini, che passa da oltre 190 articoli a soli 37. La nuova disciplina sulle attività economiche a San Marino introduce, tra le novità, il superamento delle licenze a termine, e fa un passo in avanti nelle attività di e-commerce che diventano definitivamente modalità di vendita ordinaria.

"Altri punti - sottolinea il Segretario di Stato Fabio Righi - sono il fatto di aver superato il tema della sede esclusiva, di poter avere più attività all'interno della medesima sede con tutti i presidi igienico sanitari e l'adeguata divisione degli ambienti, il fatto di poter avere maggiore flessibilità nell'insediamento e ampliamento classi urbanistiche delle sedi".

Tutti elementi, sottolinea Righi, che vengono proprio dal rapporto con gli operatori nelle visite fatte in territorio. Prossimo passo l'incontro proprio con i professionisti per confrontarsi sul testo: "Dobbiamo capire bene quale sarà il format, se sarà serata pubblica o degli incontri più tecnici, per spiegare con l'aiuto di chi ha lavorato alla stesura del testo, tutti i passaggi nel dettaglio".

Nel servizio l'intervista a Fabio Righi (Segretario di Stato Industria)