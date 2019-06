Banca Cis: un altro mese di blocco

La Banca Centrale, su richiesta del Commissario Straordinario, ha autorizzato la proroga della sospensione dei pagamenti e della restituzione degli strumenti finanziari per Banca Cis, per un ulteriore periodo di 30 giorni dallo scadere del periodo di sospensione già in essere. Quindi il blocco rimarrà in essere sino alla mezzanotte del 21 luglio, il tutto senza soluzione di continuità.