Bcsm cerca due avvocati per l'area legale

I Requisiti necessari sono: Cittadinanza e/o residenza sammarinese. Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e Notaio nella Repubblica di San Marino. Essere dipendenti della Pubblica Amministrazione, del Settore Pubblico Allargato o delle Società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato. L'assunzione sarà a tempo determinato, ovvero in distacco (ricorrendone le condizioni), con durata minima di 12 mesi, per la sostituzione di risorse assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e avverrà nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Contratto di Lavoro per il Personale Quadro, Impiegatizio e Ausiliario della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. I candidati dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del 6 marzo 2020, un curriculum vitae e la copia di un documento di riconoscimento, all’indirizzo risorse.umane@bcsm.sm specificando il codice della selezione. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande. La documentazione sarà trattata in maniera riservata ai sensi della normativa sulla privacy e non restituita. Della data e ora di arrivo faranno fede le evidenze della BCSM. Le modalità e la data delle prove di selezione verranno comunicate al momento della convocazione ai candidati in possesso dei requisiti necessari.

Leggi il bando sul sito di Banca Centrale San Marino