BCSM pubblica la lista dei "grandi debitori"

Da tempo attesa, arriva la pubblicazione da parte di Banca Centrale della lista dei grandi debitori - vale a dire - intestatari di cartelle esattoriali scadute per importi superiori ai 50mila euro. È consultabile sul portale della Pubblica Amministrazione, in "area riservata". Per la gran parte, di tratta di società e attività commerciali, ma anche privati. Prevalentemente, sono realtà poste in liquidazione volontaria. Non mancano banche e finanziarie note, in liquidazione coatta. Spiccano naturalmente quelli che superano debiti a 6 zeri, fino al massimo di oltre 21 milioni di euro.