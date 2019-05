BSI approva il bilancio 2018 "risultati eccellenti"

Banca Sammarinese di Investimento ha approvato il bilancio 2018 con un utile netto di 811 mila 578 euro. La raccolta ha registrato un incremento di oltre il 12% assestandosi a quasi 710 milioni mentre gli impieghi, pari a 134 milioni, evidenziano un aumento di oltre l'11% rispetto al 2017. "Dati che confermano- scrive BSI in una nota- l'atteggiamento prudenziale ed il rigore nelle procedure di concessione del credito". In netta controtendenza nel settore anche l'organico, cresciuto nel 2017 di ben 5 unità. Sono 51 i dipendenti, contando l'ultima assunzione di qualche mese fa. L'esito dell' AQR non ha rilevato carenze di capitale.