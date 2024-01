Cambio ai vertici dell'ABS: Federico Gianni è il nuovo Presidente

Fino ad oggi Segretario generale, Federico Gianni è il nuovo Presidente dell'Associazione Bancaria Sammarinese. La nomina è arrivata proprio oggi, da parte dell'Assemblea degli aderenti dell'Associazione. Per Gianni, un mandato che si annuncia in continuità d'azione con il past-President, Biagio Bossone, e sono formalizzati gli obiettivi: traghettare l’attività di ABS in un periodo di complessità, contribuire alla risoluzione delle criticità residue e porre le basi per uno sviluppo del sistema bancario e finanziario sammarinese. Lascia Biagio Bossone, per sopraggiunta inconciliabilità con l’attività lavorativa a carattere internazionale che svolge. In Assemblea ha espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti dall’Associazione nell’interesse del sistema, frutto di una collaborazione proficua di tutti i Consiglieri - che ringrazia - e del dialogo costruttivo instauratosi con le Istituzioni della Repubblica e, in particolare, con Banca Centrale.