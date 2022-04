Camera di commercio: Zambianchi, dimezzate stime crescita economia Romagna 2022

Il 2021 si era rivelato come "l'anno della ripresa, ma già verso la sua fine abbiamo visto i prezzi delle materie prime e dell'energia schizzare verso l'alto e, adesso, il conflitto" in Ucraina. "Solo la Russia per l'Emilia-Romagna significa oltre 2 miliardi all'anno di export e quindi c'è grande preoccupazione per questa situazione: prima finiranno guerra e sanzioni meglio sarà, nel frattempo bisogna continuare, dal punto di vista amministrativo, con gli impegni che i sindaci hanno dimostrato. Il nostro osservatorio ci aveva detto che il 2022 sarebbe stato un anno buono perchè le previsioni erano superiori al 4% a gennaio, ora con quello che è successo febbraio", con il costo dell'energia "e ora la guerra le previsioni che viaggiavano oltre i 4 punti percentuali sono state dimezzate".

Così il presidente della Camera di commercio della Romagna, Alberto Zambianchi ha fatto il punto sulla situazione dell'economia romagnola intervenendo alla Presentazione del Rapporto sull'economia Romagna Forlì-Cesena e Rimini 2021 e prospettive stilato dallo stesso ente.