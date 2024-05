Politiche abitative: la CDLS chiede risposte concrete e immediate

La CDLS prende posizione sul problema casa. Le politiche abitative - afferma la confederazione democratica - sono passate in secondo piano nelle recenti legislature, privilegiando invece le “residenze atipiche pensionati” ed altre forme similari che hanno causato una inaccettabile impennata dei prezzi degli affitti ed anche distorsioni in un mercato già molto ristretto e vulnerabile. È giunto il momento per la politica - esorta la Cdls - di dare risposte rapide e concrete e creare strumenti adeguati ed accessibili a tutti.

