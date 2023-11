Carburanti: tra le novità SMaC, cambia la ricarica ai distributori self-service

La Segreteria alle Finanze sta lavorando al progetto 'MiSMaCCo' per aumentare e implementare le funzionalità della San Marino Card, grazie alla tecnologia. Tra le novità in arrivo, frutto anche del costante confronto con le parti sociali: dalle banche, alle categorie economiche, fino alle associazioni dei consumatori, una estensione della Carta per coloro che faranno rifornimento ai distributori self: per ricaricare la Smac non dovranno più conservare lo scontrino e presentarlo successivamente al benzinaio, bensì comunicare la lettura della ricevuta a fine erogazione direttamente all'applicazione 'MiSMaCCo'. Ancora incertezza sui tempi, ma si parla di fine anno.

Uno snellimento della ricarica, per evitare, da una parte, irregolarità e dall'altro eventuali storture, confermate da alcuni addetti ai lavori, che si sono create in passato.

È solo la prima delle novità che arriveranno, continua il confronto per arrivare a una circolare che presto sarà resa pubblica da Palazzo Begni.