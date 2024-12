CdA Rtv: attesa per la nomine da Eras. Fabbri: “Rtv asset strategico"

Nel servizio l'intervista a Rossano Fabbri, segretario di Stato alle Telecomunicazioni e presidente Eras

Si dovrà aspettare per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della San Marino RTV, per la parte sammarinese. La decisione era attesa oggi, in occasione del primo Cda dell'Ente per la radiodiffusione presieduto dal segretario alle Telecomunicazioni, Rossano Fabbri. Prima di fare i nomi, le istituzioni si riservano di verificare che i soggetti individuati abbiano i requisiti previsti dalle normative.

"Sono state approfondite le indicazioni arrivate - spiega Fabbri - e a stretto giro verrà riconvocato il Cda Eras. Una volta espletate le verifiche, verranno date le indicazioni definitive affinché il Consiglio Grande e Generale possa procedere alle nomine".



Dal presidente Eras un riferimento al nuovo corso appena iniziato per la radio-televisione pubblica, dopo l'arrivo del direttore generale Roberto Sergio. Fabbri si sofferma su una serie di elementi, come "il raggiungimento del break even point, quindi del punto di equilibrio, e il mantenimento dell'occupazione sammarinese. Quindi si tratta di un momento particolare, ma anche molto entusiasmante, di grande rilancio di un asset strategico per la Repubblica di San Marino".

Nel servizio l'intervista a Rossano Fabbri, segretario di Stato alle Telecomunicazioni e presidente Eras