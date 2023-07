Confindustria Romagna: presidente Bozzi 'bene Figliuolo ma servono risorse'

"Sono molto contento della nomina del generale Figliuolo, sicuramente persona d'eccellenza che ha saputo fare bene durante il Covid. Il generale può essere bravissimo, ma senza le risorse necessarie non si riuscirà mai a ricostruire il Paese. Il governo in questo momento ha stanziato un po' di fondi, per il 2023 sono previsti 900 milioni, decisamente inferiori agli 1,8 miliardi previsti dalla Regione, che servono semplicemente a rimettere in sesto il territorio prima dell'inverno. Ne abbiamo assoluta necessità". Lo dice, all'assemblea di Confindustria Romagna, il presidente dell'associazione Roberto Bozzi.

"Tutte le imprese romagnole - dice - hanno lavorato, oramai praticamente tutte sono ripartire. A questo punto abbiamo bisogno che lo Stato ci dia veramente una mano".

I fondi stanziati dal governo "non sono tutto quello che avevamo richiesto, ma sono sicuramente un inizio, questi sono i primi 2,5 miliardi dei 9 di cui abbiamo bisogno. Sono sicuro che insieme possiamo guardare con serietà alla futura ricostruzione della Romagna". Una nota dolente è rappresentata dal turismo, tradizionalmente una delle voci fondamentali dell'economia della Regione. "Purtroppo quest'anno non ci aspettiamo gli stessi numeri dell'anno scorso. Dopo l'alluvione ci sono stati tantissimi annullamenti di pernottamenti. Stiamo provando a far ripartire la Romagna e la stagione balneare. A fine estate facciamo i conti".