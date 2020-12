Consorzio Terra di San Marino: "Sorpresi dalla costituzione del gruppo di lavoro Osla per il comparto agricolo"

La costituzione all’interno dell’OSLA del nuovo gruppo di lavoro dedicato al comparto agricolo coglie di sorpresa il Consorzio Terra di San Marino che, in una nota, pur formulando i migliori auspici nell’interesse di tutti gli operatori del settore, sottolinea però che “raggiungere obiettivi di generale interesse economico e sociale, rimarrà sempre più difficile se il mondo agricolo non dimostrerà in primo luogo di saper lavorare insieme e superare con coraggio gli improvvidi personalismi”. Il Consorzio assicura inoltre di voler continuare “a mettere a disposizione della collettività la propria opera istituzionale di tutela, valorizzazione e promozione del comparto, aperto al dialogo e al confronto nella consapevolezza che qualsiasi diversificazione appare meno rilevante rispetto alla evidente necessità della forza dell’unione”.