Crisi attività economiche: Governo lavora a provvedimento legislativo d'urgenza

Intervista al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati

Primo incontro, in mattinata, per il tavolo di crisi aperto su richiesta di associazioni di categoria e sindacati, in risposta al blocco di numerose attività economiche per via dell'emergenza Coronavirus. Il Governo, rappresentato dai Segretari di Stato alle Finanze Marco Gatti, all'Industria e Commercio Fabio Righi, al Lavoro Teodoro Lonfernini e al Turismo Federico Pedini Amati, ha ribadito che la priorità resta la salute dei cittadini ma conferma la volontà di intervenire valutando preliminarmente con i dati, settore per settore, i danni causati, per l'appunto, dall'emergenza. Già al lavoro per improntare un provvedimento legislativo d'urgenza, di carattere straordinario, “per dare risposta immediata a imprese e lavoratori” - anticipa il segretario Pedini Amati.

Guarda l'intervista