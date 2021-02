Crisi Covid: "Tour Operator" il settore con più riduzioni di personale

Da ottobre a dicembre 2020 sono state stati 163 i dipendenti per cui è stato richiesto l'accesso alla mobilità, stando alla relazione presentata in Congresso di Stato dal Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini. E' stata concessa a 69 sammarinesi o residenti e 63 frontalieri o soggiornanti mentre i restanti 22, che non avevano maturato i requisiti necessari, usufruiranno dell'indennità di disoccupazione.







Possibilità quest'ultima introdotta nel 2020, mentre precedentemente per questi profili – spiega il Segretario Lonfernini – non c'era alcun ammortizzatore sociale. Altro aspetto messo in evidenza nella relazione il fatto che nell'ultimo trimestre 2020, pur essendo aumentate le mobilità totali, sono diminuite, rispetto all'ultimo trimestre 2019, quelle che interessano i sammarinesi o residenti, scendendo da 72 a 69. Da ottobre a dicembre 11, complessivamente, le aziende che hanno cessato l'attività. Le riduzioni di personale più numerose sono imputabili in gran parte a crisi di mercato 'causa pandemia' e riguardano soprattutto il settore dei tour operator.