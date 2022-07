Crisi dei materiali: La Camera di Commercio apre canali alternativi per le aziende del Titano

La crisi della catena di approvvigionamento, ha avuto un impatto rilevante sul commercio globale, dal quale l’economia sammarinese non è certamente rimasta esclusa. Grazie alle numerose collaborazioni già in essere, l'Agenzia per lo Sviluppo, Camera di Commercio di San Marino si è attivata per supportare gli operatori sammarinesi nella ricerca di fornitori aggiuntivi o alternativi sui mercati internazionali. Diverse le aziende che hanno già compilato il form disponibile on line. Ad oggi le richieste riguardano vari materiali. Tale iniziativa rientra nell’alveo della fattiva collaborazione tra ASE-CC e tante realtà omologhe, con cui sono stati stabiliti canali privilegiati per una crescente cooperazione volta a favorire lo sviluppo delle rispettive economie.