Crisi del settore turistico: fino a 20mila euro a fondo perduto ad agenzie e tour operator

La Segreteria di Stato alle Finanze annuncia una nuova misura di sostegno agli operatori del turismo colpiti dalle crisi legata alla pandemia. È stato infatti pubblicato il decreto delegato n.4 del 17 gennaio dedicato agli interventi in favore di agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator. L'aiuto, si legge nel decreto, consiste in un contributo a fondo perduto fino a 20mila euro per ogni operatore economico. Sul sito www.finanze.sm, nella sezione Aree Tematiche, è disponibile il modulo per la presentazione delle richieste da parte delle imprese interessate.