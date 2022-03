Crisi energetica e guerra, Anis: "Rischio di stallo per il settore edile"

E' una reazione a catena quella che il sistema economico si trova ad affrontare, con le tariffe dell'energia in aumento e le difficoltà di ottenere una serie di materie prime. San Marino non fa eccezione. L'incertezza è generalizzata e coinvolge ampie parti del tessuto imprenditoriale del Paese. Il rischio è la stagflazione, cioè la compresenza di inflazione e stagnazione economica.

I comparti colpiti vanno dalla filiera dell'automobile fino al settore alimentare e all'abbigliamento. In difficoltà anche l'edilizia, visti i forti rincari per materiali come legno e ferro. Questo porta a effetti su giro di affari e preventivi.

Nei giorni scorsi nuovo incontro tra Anis e Governo, per comprendere quale sarà la politica industriale da perseguire. Tra le questioni al centro dell'incontro anche gli ampliamenti delle industrie e il codice ambientale. Aspetti, spiega William Vagnini, segretario generale Anis, che “hanno messo in difficoltà le imprese”.



Nel servizio, l'intervista a William Vagnini, segretario generale Anis