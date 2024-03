CSdL sull'Accordo di associazione UE: i tempi annunciati non sono stati rispettati

Dopo l'uscita di Rete dal Governo, scrive il Segretario CSdL Merlini, la legislatura è proseguita per perfezionare l’accordo di associazione all’UE, ma la parafatura, annunciata tra fine gennaio e inizio febbraio, non c'è stata, per cui è bene andare al voto prima possibile. Merlini lamenta inoltre che le argomentazioni addotte all'adozione dell'accordo durante la serata informativa dello scorso 29 febbraio, vertono prettamente sulla convenienza piuttosto che sulle ragioni ideali, che rivestono un valore fondamentale.

"Oggi ci viene detto che per completare tutte le traduzioni potranno volerci ancora alcuni mesi" ha commentato Enzo Merlini a 'CSdL Informa'. "È il caso di concludere la legislatura il prima possibile. Non si può dire in dicembre che a febbraio sarà tutto pronto e arrivare a marzo senza sapere quando i testi si potranno visionare", ha concluso Merlini.