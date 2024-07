Direttivo Csdl: “Valuteremo il programma del nuovo governo e chiederemo incontro”

Venerdì Direttivo della CSdL, in preparazione del 21esimo congresso, previsto dal 19 al 21 febbraio, al Kursaal. E' stato dedicato ampio spazio all'analisi delle criticità della sanità pubblica. Altri capitoli di particolare interesse: equità fiscale e contrattazione collettiva, con l’obiettivo di recuperare e salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni e delle pensioni. La CSdL si riserva di valutare ed approfondire il programma del nuovo Governo, auspicando che il prossimo Esecutivo convochi un incontro in tempi brevi. Entro settembre il Direttivo approverà definitivamente il documento ed il regolamento del Congresso. Avviato il dibattito sulla prima bozza di documento di base, un testo ampio articolato in 22 capitoli.