Diritti: verso un nuovo Coordinamento frontalieri contro doppia tassazione

I Frontalieri di San Marino tornano a far sentire la propria voce. Dopo la parentesi dell'Associazione lavoratori frontalieri che oltre 10 anni fa si era costituita per risolvere la questione franchigia e la problematica doppia tassazione. A Domagnano un gruppo di coordinamento, risorto sulle ceneri dell'Alf, ha convocato i lavoratori italiani che prestano servizio sul Monte, per ridare vita a un Coordinamento dei Frontalieri.

"Questa è un'opportunità unica per partecipare attivamente e contribuire alle decisioni che influenzeranno la comunità frontaliera - ha spiegato Fabrizio Ciavatta -, invitando i presenti a spargere la voce per gettare le basi della neonata associazione, senza scopo di lucro, che possa portare avanti le istanze degli oltre 8 mila occupati sul Monte e dei circa 3 mila pensionati; l'intento è quello di incontrare e far sentire la propria voce alle istituzioni sia sammarinesi che italiane. Questo in stretta sinergia con il Csir, e i sindacati sammarinesi che lavorano da anni sul fronte dei diritti dei lavoratori.

A cominciare dall'ultimo risultato: il primo giudizio favorevole ai pensionati ex frontalieri della Commissione Tributaria, rispetto alle cartelle esattoriali ricevute dall'Agenzia delle Entrate.

A Domagnano anche il presidente del Comites, Alessandro Amadei, che ha ribadito il sostegno ai lavoratori. "Siamo i rappresentanti dei cittadini italiani residenti in territorio, e vogliamo essendo anche di chi ci lavora".



Il Comitato frontalieri riunito alla Montelupo, ha deciso di intraprendere tutta una serie di iniziative: dalla sensibilizzazione nei luoghi di lavoro, agli adempimenti previsti per la costituzione di una Associazione, individuando le prime figure che possano entrare nel direttivo e rappresentare le migliaia di dipendenti. Essendo su base volontaria, l'invito è quello di farsi avanti presentando la propria candidatura. Sul tavolo restano ancora le emergenze della doppia tassazione, e il riconoscimento della legge 104 italiana con permessi per l’assistenza a familiari con gravi problemi di salute o disabilità.