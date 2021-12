Emesso il bando di selezione per la figura del Direttore Generale di Bcsm

Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha pubblicato un bando di selezione per l’individuazione della figura del Direttore Generale. L’incarico prevede una durata di sei anni con possibilità di rinnovo ed una retribuzione nei termini delle vigenti norme sammarinesi. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, rivolta anche a professionalità interne, dovrà pervenire in busta chiusa presso la sede di BCSM in via del Voltone n. 120 o tramite posta elettronica all’indirizzo selezione2021@bcsm.sm entro le ore 16.00 del 31 gennaio 2022. La documentazione per la candidatura e maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Banca Centrale nella sezione dedicata “Lavorare in Banca Centrale”.