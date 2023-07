Fare rete per crescere: primo networking event per San Marino Innovation, tra tecnologia e futuro

Imprese innovative, start up, società che basano il loro business sulla tecnologia: tutte insieme in un unico evento per creare nuove 'connessioni'. Sul Titano il primo Networking Event organizzato da San Marino Innovation. Hanno partecipato 58 imprese delle 106 certificate dall’Istituto, insieme a realtà economiche del territorio. L'evento, che si è svolto a Falciano giovedì 6 luglio, "è nato con la volontà di incentivare il matching fra le imprese ad alto contenuto tecnologico, le aziende, le Istituzioni, la banche e le associazioni di categoria", spiega San Marino Innovation, per generare sempre più legami tra i rappresentanti dell'ecosistema imprenditoriale. Nel corso della serata gli imprenditori innovativi, dopo una fase di presentazione, hanno interagito fra loro e si sono scambiati informazioni. "Una formula differente e non convenzionale - scrive l'organizzazione - per creare networking tra le realtà imprenditoriali".