Federazione Costruzioni, Segretario uscente: "Lavoriamo per incidere sui contratti di lavoro e sul sociale"

Sentiamo Nicola Canti

E' in corso al Palace Hotel di Serravalle l'ottavo congresso della Federazione Costruzioni e Servizi di Cdls. Il titolo scelto per l'assise è “Protagonisti della ripartenza”, perché, come spiega il segretario uscente Nicola Canti, “è arrivato il momento di partecipare attivamente alla trasformazione del Paese”. Sono 40 i delegati presenti per discutere le principali tematiche su cui il sindacato deve lavorare. “La nostra – precisa Canti - è una Federazione che racchiude molteplici sfaccettature: dai contratti di lavoro al sociale. Quindi si spazierà dall'azienda di produzione autonoma statale per i lavori pubblici all'edilizia, fino al commercio, le banche, bar e ristoranti e tutto quello che concerne i servizi alla cittadinanza e alle persone”. I lavori proseguono nel pomeriggio, quando verrà votato anche il nuovo direttivo.