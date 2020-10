Fidejussioni dello Stato per prestiti 'Covid': 12,5 milioni alle imprese e 320mila euro alle famiglie

Con l'emergenza Covid il Governo di San Marino ha introdotto, fin dalla scorsa primavera, misure a sostegno della liquidità, con il rilascio di garanzia fidejussoria, per la richiesta di prestiti alle banche. Abbiamo fatto il punto con il Segretario alle Finanze Marco Gatti.

Fidejussione dello Stato al 70% per prestiti fino a 500mila euro alle imprese e al 90% per prestiti fino a 10mila euro ai nuclei familiari. La misura, prevista dal decreto Covid 19, resterà in vigore fino alla fine dell'anno. Nel complesso circa il 90% le domande andate a buon fine: “Forse – commenta il Segretario alle Finanze Marco Gatti – ci aspettavamo anche una maggiore richiesta. Chiaro che c'è anche un'attività di merito creditizio che incide sulle domande presentate ma ad oggi siamo a 12,5 milioni circa di 'erogato' alle attività economiche e 320mila euro alle famiglie. Sarà possibile presentare domanda fino alla fine dell'anno – conclude – tenendo conto dei tempi tecnici necessari per la predisposizione delle pratiche amministrative”.