Il Governo incontra ABS: al centro Accordo Ue ed emergenza casa

Luca Beccari, a nome dell'Esecutivo, si dice pronto a raccogliere suggerimenti nell'ottica di una sintesi tra le diverse istanze, ma con l'idea – sottolinea - di prendere decisioni. Insomma, l'intenzione è quella di agire, trovando insieme soluzioni ai problemi, come – appunto - l'emergenza abitativa, una delle priorità della legislatura, a cui sta già lavorando il Segretario al Territorio. Dal Governo l'invito a sinergie con le banche, in cerca di formule per rimettere nel sistema gli immobili in pancia agli istituti, senza però pesare troppo sui bilanci.

Sfida non facile ma che va affrontata al più presto perché se da una parte occorre non gravare troppo sui patrimoni bancari, dall'altra c'è una comunità che chiede risposte concrete. Altro tema di stretta attualità l'imminente firma dell'accordo di Associazione, che prevede l'integrazione tra il sistema finanziario sammarinese con quello Europeo.

Per evitare tensioni è stato concesso un tempo di allineamento di 15 anni, limite entro il quale le banche del Titano dovranno adeguarsi agli standard qualitativi fissati da Bruxelles, anche se l'Esecutivo auspica riescano ad allinearsi in un tempo più breve. Tra le criticità recentemente segnalate dal Fondo Monetario gli eccessivi costi per personale e filiali. Durante la presentazione del report, avevamo chiesto alla Presidente di Bcsm se riteneva che le banche fossero pronte alla grande sfida europea. Ci aveva risposto di sì: “Le banche si sono preparate pur non conoscendola questa sfida, cioè hanno fatto quello che era giusto fare.

La sfida è notevole - ci ha detto Catia Tomasetti - una sfida per tutto il paese e per il sistema bancario. Naturalmente, proprio perché è una sfida, ci sono tempi di adeguamento, il cosiddetto calendar provisioning, e credo che quei tempi di adeguamento siano stati ben negoziati e che le banche siano assolutamente in grado nei tempi previsti di affrontare e superare questa sfida”.