L'allarme di Osla: "Non è sufficiente né opportuno ribaltare sulle imprese il problema del caro vita"

L'Associazione Sammarinese degli Imprenditori si dice preoccupata per il silenzio sugli interventi di politica economica e l'assenza di condivisione con le associazioni di categoria. "Manca visione di sistema e piano di rilancio". La situazione economica – avverte – è fuori controllo, con rincari delle materie prime e dell’energia senza precedenti. L’aumento dei prezzi sta erodendo il potere di acquisto dei consumatori, e anche le imprese ne pagano le conseguenze. Sugli aumenti retributivi, non è sufficiente e nemmeno opportuno – scrive Osla - ribaltare sulle imprese il problema del caro vita, dato che la spirale inflattiva non è causata dalla crescita economica. "Le imprese oggi sono stremate dal COVID, schiacciate dai costi di energia e di materie prime sempre più difficili da reperire, impossibilitate ad aumentare i prezzi di vendita. Se immaginiamo di risolvere il problema del caro vita aumentando il costo del lavoro – conclude - il rischio è proprio quello di dare alle imprese il colpo di grazia con la conseguente perdita di posti di lavoro".