Montanari sulle riforme: no al modello spezzatino e ai tagli lineari sulle pensioni

In vista del 16° Congresso in programma dall'11 al 13 ottobre si è riunito il Consiglio Confederale della Cdls. “Trasformare San Marino” il titolo scelto per l'assise. Ad aprire i lavori il Segretario Gian Luca Montanari. “Sarà un congresso di proposta” - ha detto - ma anche l’occasione per chiedere al Governo e alle forze politiche un impegno corale per uscire definitivamente dalla Pandemia e affrontare i problemi strutturali del Paese”. Montanari ha sottolineato l'inerzia dell'esecutivo rispetto alla ratifica della Convenzione dell’ILO sull’eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro che prevede strumenti di tutela, denuncia e prevenzione.

Tra l'altro il direttore generale Italia-San Marino dell'Organizzazione Internazionale del lavoro Gianni Rosas sarà presente all'assise. Il segretario Cdls è inoltre tornato sul tema delle riforme strutturali, che saranno al centro della tre giorni congressuale, per criticare con forza il cosiddetto “modello-spezzatino”. “Sulle pensioni – ha detto - finora ci è stata presentata una proposta che altro non è che un mix di tagli lineari e altri interventi penalizzanti per lavoratori e pensionati, nulla a che vedere con un vero progetto di riforma, mentre sul tema del lavoro si è addirittura scelto la strada di spacchettare gli interventi e procedere subito con il decreto legge sul lavoro occasionale”.