Pensionati CDSL: partito il corso per l'utilizzo di Smac e conto corrente online

Anziani sempre più tecnologici a San Marino. È partito il corso per renderli autonomi nella gestione del conto corrente su Internet e nell'uso degli strumenti Smac on-line. L'iniziativa è organizzata dalla Federazione pensionati della Cdls. Durante il corso, tenuto da funzionari dell'ufficio Smac, si insegna a sfruttare le funzionalità digitali della carta, ad esempio come leggere i movimenti di denaro attraverso il computer.

Il secondo corso, invece, in collaborazione con le banche sammarinesi, serve per imparare come collegarsi on-line al conto corrente per controllare i flussi, il saldo, gli eventuali investimenti e fare bonifici. "L'obiettivo - spiega il segretario della Federazione Armando Stacchini - è offrire ai pensionati tutte le opportunità per entrare a pieno titolo dell'era digitale".