Precedenza ai lavoratori sammarinesi, ex segretario Zafferani. "Obiettivo condivisibile, ma è ritorno al passato"

Andrea Zafferani via skype

L'ex segretario al Lavoro, Andrea Zafferani, padre della Legge Sviluppo, commenta la decisione del Governo di privilegiare le assunzioni di sammarinesi e di poter impiegare frontalieri solo per le figure non disponibili in Repubblica. Si supera, dunque, il meccanismo della chiamata diretta e il pagamento di un'aliquota del 4,5% che fu introdotto proprio da Zafferani.

I sindacati, nel complesso, non bocciano la novità. Giuliano Tamagnini, segretario generale Csdl, si dice d'accordo con la misura e si augura che rimanga anche dopo l'emergenza virus. “Se non ci sono professionalità - afferma Tamagnini – allora si vanno a cercare fuori come è sempre successo”. Dalla Cdls il segretario generale Gianluca Montanari aggiunge una riflessione. “Dobbiamo proteggere – dice - sia i sammarinesi che i frontalieri che sono andati in ammortizzatori sociali, come mobilità e disoccupazione. Devono avere la precedenza rispetto a nuove assunzioni fuori territorio”. “E' un tornare indietro – afferma Giorgia Giacomini, a capo dell'Usl - ma abbiamo anche compreso la motivazione: salvaguardare l'occupazione interna in un momento così drammatico”.

Anche Osla parla di "un triste ritorno al passato" in riferimento alla sospensione della procedura per l’assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, cioè l’assunzione diretta dei frontalieri. "Una misura - sostengono - che vede penalizzate maggiormente le piccole e medie imprese, e che riduce la libertà di sviluppo dell’azienda con il personale di cui più si ha bisogno". Osla teme che non si tratti affatto di una sospensione temporanea. "Tale iniziativa - fa poi notare - è estremamente incoerente con l’ordine del giorno approvato all’unanimità in Consiglio in cui si auspica la prosecuzione del negoziato con l'Europa". "Perché sappiamo bene - precisano - come per l'Ue sia fondamentale che il mercato del lavoro sia libero da ogni barriera".

Nel servizio, l'intervista ad Andrea Zafferani, consigliere Repubblica Futura