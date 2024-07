Riccardi (Shanghai University): "Dopo la missione in Cina della premier Meloni parte una nuova fase dei rapporti"

Intervista a Lorenzo Riccardi, della Shanghai University e inviato Straordinario a Shanghai per San Marino

Con la missione del primo ministro Giorgia Meloni a Pechino si torna a parlare, su cosa sia più utile fare per riequilibrare la bilancia commerciale e per favorire le collaborazioni industriali. Dopo la prima missione in Cina, durata 5 giorni, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbiamo fatto un'analisi di questi 5 giorni di incontri con Lorenzo Riccardi, della Shanghai University e inviato Straordinario a Shanghai per San Marino. “Una missione politica, che ha valore culturale ma soprattutto economico, dal momento che sono stati siglati una serie di accordi in settori strategici della cooperazione”, ha detto il professor Riccardi.

Nel video la sua intervista.