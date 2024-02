Riduzione del personale: i numeri del IV Trimestre 2023

Dal primo ottobre al 31 dicembre 2023, 64 le richieste di riduzione del personale presentate da altrettanti operatori economici ed evase dalla Segreteria di Stato al Lavoro. 91 i soggetti interessati, di cui 43 sammarinesi o residenti; 31 frontalieri stabilizzati o soggiornanti; 17 i soggetti che usufruiranno dell'ammortizzatore della disoccupazione.

I principali motivi della riduzione del personale sono la crisi di mercato e la riorganizzazione aziendale. Rispetto allo stesso periodo del 2022, diminuito di 14 unità il numero delle aziende che hanno fatto ricorso ad accordi di mobilità, ma c'è un lieve aumento dei lavoratori interessati, passati dagli 87 del 2022 ai 91 del 2023. Di questi 43 sono sammarinesi o residenti mentre nel IV trimestre dell'anno precedente erano 51.

Dal report della Segreteria di Stato al Lavoro risulta che su 91 dipendenti posti in mobilità 34 sono over 50 e 15 sono stati immediatamente riassunti in nuove aziende.