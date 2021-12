Rincari bollette, ecco quanto aumenteranno. Autorità Energia: "25-35% in più per luce e 30% in più sul gas"

L'Autorità per l'Energia rende note le percentuali di aumento delle utenze per gas e luce. Per le famiglie, i rincari andranno dal 25 al 35 per cento in base alle fasce di consumo dell'energia elettrica. Per le imprese, dal 25 al 35 per cento in più, fino al 40 per cento nello scaglione di consumo più alto. Per quanto riguarda il gas, previsto un aumento generalizzato attorno al 30 per cento che salirà al 40 per cento per il gas primario, quindi solo per le più grandi aziende del territorio.

I rincari, spiega il presidente dell'Autorità, Marco Affronte, partiranno da gennaio 2022. Affronte stima che, per le famiglie sammarinesi, questo si tradurrà in una maggiore spesa annuale di circa 80 euro per l'elettricità e di 200-250 euro per il gas. Gli aumenti, ribadisce, sono legati ai mercati. Su richiesta dalle associazioni, prosegue il presidente dell'Autorità, la fascia con la tariffa più bassa a maggio sarà ampliata. I rincari valgono sei mesi per il gas, poi sarà fatta una rivalutazione, e 12 mesi per la luce.

Sul tema interviene l'Associazione Sportello Consumatori che chiede l'intervento statale per calmierare le tariffe, per chi ha basso reddito o è in difficoltà. Occorre evitare, avverte, il fenomeno della “povertà energetica” che vede le famiglie rinunciare a riscaldamento e utenze.

Nel servizio, l'intervista a Marco Affronte, presidente Autorità per l'Energia