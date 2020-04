Risposte alla crisi: domani incontri in videoconferenza dell'Esecutivo con forze politiche e parti economiche e sociali

Intervista a Roberto Ciavatta

Dal Segretario di Stato alla Sanità, nella conferenza stampa odierna, anche l'annuncio di due incontri, domani, in videoconferenza: uno con le parti economiche e sociali, l'altro con i partiti di opposizione e maggioranza. Al centro dei confronti i contenuti dei nuovi provvedimenti annunciati in questi giorni; anche se non è ancora stato deciso se si tratterà di un unico decreto o se si procederà “per deleghe”. L'obiettivo è “non lasciare indietro nessuno. Sono tante - afferma Roberto Ciavatta – le situazioni di difficoltà che sono emerse sia da parte del mondo imprenditoriale che dei singoli cittadini”. “Stiamo continuando a ragionare – continua – su quali possano essere le modalità, assolutamente graduali, per tentare di riaprire alcune attività”.

