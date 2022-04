San Marino, Assoconsumatori: "No a ulteriori rincari in bolletta"

Dopo l'incontro di Ucs, Asdico e Sportello Consumatori con il Congresso di Stato e l'Autorità di regolazione per i servizi pubblici e l'energia, è stato ribadita con forza la contrarietà a un ulteriore aumento delle bollette. “Abbiamo chiesto – affermano le Assoconsumatori – come sia possibile che, a fronte di un contratto a prezzo quasi bloccato per 6 anni sul gas stipulato, si siano chiesti dei rincari ancor prima dei pagamenti delle prime utenze già gravate da aumento". Arriva inoltre la richiesta di aumentare la quota di deduzione sui carburanti, alzando anche il limite di transazione su Smac. “I due incontri si sono svolti in un clima collaborativo – concludono – e a questo punto ci aspettiamo che alle parole seguano i fatti”.