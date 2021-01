San Marino: il bollo auto si può pagare anche on line

Sul Portale della Pubblica Amministrazione c'è l’applicativo che consente il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli iscritti nel Registro immatricolazione veicoli dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Per accedervi bisogna effettuare la registrazione al sito: https://www.gov.sm/topics/Argomenti/Servizi-online.html alla voce “Ufficio Registro Automezzi e Trasporti – MOTO”.

I nuovi utenti, dopo il login, devono richiedere l’attivazione del servizio “MOTO” alla voce “Richiesta nuovo servizio” sulla colonna di sinistra, selezionandolo nel menu a tendina fra i servizi per il cittadino. Per effettuare il pagamento sarà sufficiente selezionare in “MOTO Servizi Internet” l’opzione “Veicolo/Pagamento online tassa di circolazione” e procedere con l’inserimento delle categoria e targa di immatricolazione del veicolo.

Viene così attivato un nuovo servizio telematico per facilitare l’utenza che non dovrà più effettuare in presenza il pagamento del bollo auto, anche se resta la possibilità di pagare allo sportello.