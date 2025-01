Sicurezza economica dei lavoratori sia al centro dell’agenda politica: l’appello dell’USL

L'Unione Sammarinese dei Lavoratori richiama l'attenzione sulla necessità di politiche mirate a garantire la sicurezza economica dei lavoratori, in un periodo in cui le conseguenze delle difficoltà economiche si fanno ancora sentire. Nonostante un rallentamento dell'inflazione, molte famiglie e singoli cittadini faticano a mantenere il proprio potere d'acquisto.

Secondo Francesca Busignani, Segretario Generale dell'USL, la sicurezza economica è un diritto fondamentale e un pilastro per la stabilità sociale ed economica della Repubblica. I lavoratori devono essere tutelati da stipendi erosi dal costo della vita. È necessario investire in politiche occupazionali che contrastino la precarietà e promuovano forme di lavoro stabile. Cruciali anche incentivi fiscali e misure di sostegno al reddito per evitare ulteriori tagli che aggraverebbero la situazione dei dipendenti.

Marco Santolini, Segretario della Federazione Servizi e Commercio dell'USL, sottolinea l'importanza di Contratti Collettivi che prevedano aumenti salariali adeguati e tutele contro gli effetti dell'inflazione. Tutti i settori devono essere protetti per evitare disparità economiche tra i lavoratori.

L'USL chiede che la sicurezza economica diventi una priorità nell'agenda politica, invitando le istituzioni a collaborare per costruire un futuro stabile e prospero per la comunità, senza gravare ulteriormente sui lavoratori.