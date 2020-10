Tendenze al TTG di Rimini: sempre più forte il turismo "outdoor", dal trekking alle vacanze all'aria aperta

Le voci degli addetti ai lavori a Rimini

E' sempre più forte la voglia di natura e movimento all'aria aperta come alternativa alla vacanza 'tradizionale'. Trekking, tour in bici e campeggio sono solo alcune delle opzioni scelte dal pubblico, per un mercato in costante crescita. Ultime tendenze che non potevano mancare al TTG, in programma fino a venerdì 16 ottobre alla Fiera di Rimini, al quale partecipano anche rappresentanti del cosiddetto “turismo outdoor”, dagli organizzatori di tour in bicicletta alle agenzie che offrono pacchetti turistici all'insegna dell'avventura. Nell'anno delle continue restrizioni dovute al Covid, spiegano gli addetti ai lavori, è aumentato il numero di persone che sceglie di muoversi all'aria aperta. C'è poi il turista che ha voglia di nuove emozioni.

Anche San Marino ha puntato sul turismo all'aria aperta, con risultati “molto positivi” e un trend “in aumento”, come ha ricordato il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, durante la sua visita al TTG.

Nel servizio, le interviste agli addetti ai lavori Freddy Mair (Amministratore FUNActive Tours), Simone Mariani (Desartica Adventures) e Marco Berettini (Direttore Commerciale GoWorld)