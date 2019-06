Turismo, San Marino e Riccione fanno fronte comune: "Quadro variegato dell'offerta"

Il Comune di Riccione fa sapere di avere siglato un accordo di collaborazione congiunta, della durata di 2 anni, con il Dipartimento Turismo e Cultura di San Marino. Saranno promossi eventi in compartecipazione, di rilievo internazionale. I nostri territori, commenta il Sindaco di Riccione Renata Tosi, rappresentano un unicum con punti di contatto e di differenziazione utili a presentare un quadro variegato e molto interessante sul piano dell’offerta turistica e culturale. Penso, spiega, al San Marino Rally, al Giro d’Italia che quest’anno con la crono-scalata ha visto collegati oltre duecento Paesi e più di 800 milioni di spettatori. Il rinnovo dell’Accordo di collaborazione con il Comune di Riccione, conferma il Direttore di dipartimento Glorica Licini, è fondamentale per valorizzare le potenzialità dei nostri territori e ci consente di tradurre in azioni concrete con una particolare identità di vedute la volontà politica di potenziare il settore turistico, che rappresenta per tutti noi uno dei fattori primari dell’economia del nostro distretto.