UE, tra difesa comune e unione politica, Chiorino: “L'importanza degli investimenti comuni”

“Ricorrono in queste settimane i 75 anni dalla nascita della NATO – ricorda Chiorino - Per un paio di decenni ce la siamo tutti scordata, oggi è tornata di grande attualità per la questione guerra, nuovi membri che sono entrati nei due anni passati - Svezia e Finlandia - ; un impegno per tutta l'Europa di arrivare a questo 2% del PIL annuo di investimenti in difesa e armamenti. Questo è molto importante: oggi molti Paesi sono arrivati a questo target, ma non i tre Paesi principali dell'Unione Europea: Germania, Francia e Italia hanno ancora dei passi importanti da fare e crediamo che nella situazione attuale sia un elemento, a livello europeo, molto importante da continuare a dimostrare.

Per quel che riguarda la crescita Europea, abbiamo nuovi leader, o meglio, nuovi partiti che creano una coalizione, vedremo le nomine a breve. Pensiamo che la cosa principale da fare per l'Europa sia quella di avere un ruolo più importante in questo ormai eterno confronto fra Stati Uniti e Cina, nel quale noi ci troviamo spesso in mezzo.

Pensiamo alla questione, per esempio, delle le auto elettriche, i dazi, le batterie …Noi siamo leader come continente da questo punto di vista, eppure, patiamo questo contrasto e non siamo in grado di imporre noi il nostro volere. Quindi pensiamo che sia importante la prosecuzione dell'unione politica, ma soprattutto il porterà avanti in Europa degli investimenti comuni a livello economico: li abbiamo visti con il Covid, li abbiamo visti con il Green Deal, dobbiamo vederne altri, ad esempio, nel campo della tecnologia, nel campo dell'elettrificazione, nel diventare protagonisti in alcuni settori. Questi crediamo siano i punti più importanti per i prossimi trimestri e i prossimi anni”.

L'intervista a Giacomo Chiorino Responsabile analisi di mercato - Banca Patrimoni Sella