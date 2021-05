USC: "Fondamentale il lavoro occasionale"

Disco verde dell'Unione Sammarinese Commercio e Turismo riguardo agli intenti formalizzati dalla Segreteria al Lavoro in merito alla riorganizzazione delle norme che regolano il mercato del lavoro. Un decreto ritenuto necessario e lungimirante in attesa di una “definizione di un Testo Unico”. “Riteniamo fondamentale – scrive tra le altre cose- il lavoro occasionale per l’incontro fra il mondo imprenditoriale e i lavoratori, regolamentare il lavoro degli amministratori e dei soci”.









Poi l'invito a sindacati e associazioni datoriali ad un "necessario esame di coscienza". “Deleterio - si legge - continuare a denigrare e addossare colpe su una parte imprenditoriale o l’altra”. "Non possiamo comportarci allo stesso modo di sempre" conclude USC, auspicando risultati diversi da quelli attuali.