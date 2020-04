USL: "Insufficiente il permesso parentale straordinario per nuclei familiari"

L'Unione Sammarinese Lavoratori interviene sul Decreto 63 esprimendo apprezzamento verso l’operato del Governo che ha messo in campo misure di sostegno a imprese e famiglie in tempi relativamente brevi, ma al contempo si riserva di valutare la sufficienza di tali risorse. Insufficiente e di difficile applicazione, così com'è stato impostato, è invece per l'USL, il permesso parentale straordinario per nuclei familiari. “Le 150 ore previste per ogni nucleo familiare, e non per ogni singolo genitore, - scrivono - non è adeguato per fronteggiare le difficoltà familiari. Inoltre, qualora vi sarà una auspicabile ripresa delle varie attività economiche temiamo – continua il sindacato - che ai lavoratori non verrà lasciata ampia possibilità di usufruire delle ferie, vista la necessità di recuperare le attività arretrate, per cui riteniamo si debba intervenire per estendere tale misura”. Qualche osservazione, infine, sull'indennità di malattia: secondo l'USL la differenziazione tra soggetti la cui situazione ricada nel decreto 62 oppure nei precedenti risulta profondamente discriminatoria, e su questo – avvertono - “ci opporremo con forza”. “Occorre, pertanto, - concludono - riaprire immediatamente un confronto con i sindacati per trovare la soluzione più condivisa e tutelante per tutti”.

Il comunicato integrale