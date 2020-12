Usl: "Non ci siamo opposti al prelievo di 10 milioni per una mediazione di buon senso”

Sul tema del prelievo di 10 milioni di euro deciso dal Consiglio per la Previdenza interviene anche l'Unione Sammarinese Lavoratori a chiarimento della posizione tenuta dal proprio membro in seno all'organismo. “Dapprima avevamo espresso contrarietà al prelievo ma a seguito di attento confronto – fa sapere il Segretario Generale USL - siamo giunti ad una mediazione logica, di buon senso. Come sindacato abbiamo infatti deciso di non opporci alla scelta (cosa diversa dall'autorizzarla propriamente) avanzando però la richiesta di riaccreditare queste risorse con assoluta priorità non appena il Governo disporrà di prestiti internazionali.





Che la situazione economica del Paese sia complessa è risaputo, così come è evidente che il sistema pensionistico sia in difficoltà, per questo – aggiunge Giorgia Giacomini - affermiamo l'assoluta urgenza di soluzioni sistemiche, poiché procedere con interventi tampone sarebbe inutile, ma lasciare senza pensioni intere famiglie per Natale, già in preda ad una crisi sanitaria ed economica grave, sarebbe stato impensabile”.